تزايد عدد النساء اللاتى يطلبن استئصال الثديين تأثرا بأنجلينا جولى

حذر أحد كبار الأطباء فى لندن من تزايد عدد النساء المتأثرات بالنجمة الأمريكية أنجلينا جولى، واللاتى يطلبن إجراء عملية استئصال للثديين حتى لو لم يكن فى حاجة لإجراء تلك الجراحة.

وذكر معهد لندن لأمراض الثدى أن ربع النساء المصابات بالسرطان فى ثدى واحد يطلبن استئصال الثديين، فبعد أن أعلنت النجمة الأمريكية انجلينا جولى ،38 عاما، إجراءها عملية استئصال للثديين،ارتفع عدد النساء اللاتى يردن عملية استئصال مزدوجة للثديين فى المملكة المتحدة.

ويحذر البروفيسور كفاح مقبل بمعهد لندن لأمراض الثدى بأن الجراحة ستكون غير مجدية للنساء اللاتى لسن فى نفس وضع انجلينا جولى.

وقال الدكتور مقبل "من الواضح أن الخطوة التى قامت بها النجمة أنجلينا جولى هى خطوة للأمام فى رفع الوعى بمرض سرطان الثدي،لكننا نرى أعدادا كبيرة من النساء يطلبن عملية استئصال وقائية للثديين فى حين لايوجد لديهن أورام سرطانية إلا فى ثدى واحد فقط، بالإضافة أنه ليس لديهن استعداد وراثى مثل أنجلينا جولى، موضحا أن أعداد النساء اللاتى يجئن ويقلن لى "هل يمكنك أن تجرى لى عملية كتلك التى أجرتها انجلينا جولى فى تزايد".