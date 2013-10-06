ممارسة رياضة المشى يوميا يسهم فى خفض احتمالات الإصابة بسرطان الثدى

توصلت دراسة طبية إلى أن السيدات كبار السن اللاتى يواظبن على رياضة المشى بصورة يومية ينجحن فى تقليل مخاطر وقوعهن فريسة لسرطان الثدى، لترتفع فرص الحماية مع تزايد معدلات ممارسة الرياضة بصورة مضطردة.

كانت الدراسة قد أجريت على أكثر من 73 ألف سيدة فى سن اليأس، حيث وجد أن ممارسة الرياضة بمعدلات معتدلة، وذلك بمعدل ساعة يوميا قد ساهم فى تراجع مخاطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 14% بالمقارنة بالسيدات اللاتى يتسم نمط حياتهن بالكسل والخمول.

كما ارتبط ممارسة ساعة أو أكثر من النشاط البدنى الشاق يوميا مع انخفاض خطر بنسبة 25% من الإصابة بالمرض اللعين.

> يعد سرطان الثدى من أكثر أنواع السرطان انتشارا بين السيدات فى الولايات المتحدة لتصاب حوالى سيدة من بين كل ثمانى سيدات بالمرض اللعين فى حياتهن.