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عزيزتى الحامل.. التدخين يعرض جنينك للإصابة بالاضطراب ثنائى القطب مستقبلاً

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عزيزتى الحامل.. التدخين يعرض جنينك للإصابة بالاضطراب ثنائى القطب مستقبلاً عزيزتى الحامل.. التدخين يعرض جنينك للإصابة بالاضطراب ثنائى القطب مستقبلاً

لا يخفى على أحد الأضرار الصحية الكبيرة التى يُحدثها التدخين خلال فترة الحمل، وتسببه فى إحداث العديد من الاضطرابات الصحية، والعيوب الخلقية على الأجنة مثل انخفاض الوزن عند الولادة، وتطور اضطرابات ومشاكل فى التركيز لديهم، هذا بخلاف الأضرار الصحية التى يُحدثها على السيدات الحوامل أنفسهم.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها لفيف من العلماء والباحثين بمعهد الطب النفسى فى ولاية نيويورك الأمريكية عن معلومات جديدة وخطيرة، بشأن الأضرار الصحية الناجمة عن التدخين خلال الحمل، وتأثيراته الضارة على الأجنة مستقبلاً.

وأشار الباحثون إلى أن السيدات اللاتى يقمن بالتدخين خلال فترة الحمل، يرتفع بشكل ملحوظ خطر إصابة أجنتهن بالاضطراب ثنائى القطب "bipolar disorder" مستقبلاً وعقب الوصول لمرحلة البلوغ، وتزيد تلك المخاطر بمعدل الضعف مقارنة بالسيدات الحوامل التى لا يمارسن تلك العادة الضارة.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "American Journal of Psychiatry"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الأول من شهر أكتوبر الجارى، وشملت الدراسة 733 سيدة، وذلك فى الفترة من 1959 إلى 1966.

ويعد الاضطراب ثنائى القطب أحد أشكال وصور مرض الاكتئاب، حيث يحدث فيه تبادل بين فترات من الاكتئاب العميق وبين فترات أخرى من النشاط الزائد والبهجة غير الطبيعية (هوس mania)، ويتأرجح مزاج هؤلاء المرضى ما بين الاكتئاب والهوس، مع وجود فترات من المزاج الطبيعى بين هذين القطبين المتضادين.

‏ويبدأ الاضطراب عادة بنوبة اكتئاب فى سن المراهقة أو أوائل سن الرشد، و‏تلعب الوراثة دورا هاما فى تطوره ونشوئه، فأقارب الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب ثنائى القطب غالباً ما يصابون به أيضاً، ويعد عقار الليثيوم هو أكثر العلاجات المستخدمة لعلاجه.

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