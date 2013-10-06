دراسة: البحث على جوجل يضعف الذاكرة

كشفت دراسة حديثة أن الإنترنت قد يجعلنا أكثر نسيانا لأنه من الأسهل لنا بكثير أن نبحث عن المعلومة على محرك البحث الإلكترونى "جوجول".

وقامت الدراسة على أساس اختبار مدى معرفة البريطانيين فى وقتنا الحالى بالأحداث التاريخية والأعوام التى وقعت فيها تلك الأحداث.

وتوصلت الدراسة التى شملت ألفين من البالغين، أن أكثر من نصف عدد الخاضعين للدراسة أصبحوا أكثر نسيانا لدرجة أنهم لم يتذكروا فى أى عام توفيت الأميرة ديانا، رغم أن وفاتها كانت فى عام 1997، وليس من وقت طويل. وأقل من الثلث عرف العام الذى سقط فيه حائط برلين، وتوصل 50% بالضبط للإجابة عن سؤال حول متى سار الإنسان على القمر لأول مرة.

ومن الملفت أن أربعة أشخاص من عشرة لم يعرفوا العام الذى حدث فيه هجوم إرهابى على مركز التجارة العالمى فى نيويورك.

وذكرت نسبة تصل إلى 87% من المشاركين فى المسح أن "الاعتماد الكبير على الإنترنت جعلهم لا يبذلون جهدا فى تذكر الأشياء، لأننا ببساطة يمكن أن نبحث عنها على الإنترنت".