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إصابة شاب فلسطينى بطلق نارى فى الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

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إصابة شاب فلسطينى بطلق نارى فى الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة إصابة شاب فلسطينى بطلق نارى فى الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

أصيب شاب فلسطينى برصاصة فى الرأس خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التى اقتحمت مساء أمس السبت أحياء عديدة فى مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن إطلاق نار كثيف جرى بالقرب من استاد بلدية البيرة، فيما حلقت مروحيات إسرائيلية فى سماء المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال شرعوا بأعمال تمشيط بين الأشجار القريبة من استاد البيرة، فى حين انسحبت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من مدينتى رام الله والبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت أحياء عديدة فى مدينة البيرة بعد إصابة إسرائيلية فى مستوطنة "بسجاوت" القريبة من مدينة رام الله.
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