أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

كرسي حوار الحضارات يقدم 4 منح إلى «السوربون»

Google+ Print

    أعلنت الأمانة العامة لبرنامج كراسي البحث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن تقديم كرسي حوار الحضارات أربع منح إلى فرنسا لمعيدين ومحاضرين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات ، بتمويل من المهندس عبدالله بن أحمد بقشان.

وتستهدف المنح التي سيمنحها الكرسي وفق تعاون مع السوربون، المتخصصين أو المهتمين بحوار الحضارات، إذ سيتاح لهم زيارة مقر الكرسي في جامعة السوربون خلال العام الحالي 2013.

وأوضح وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس كراسي البحث المشرف على الأمانة العامة للبرنامج الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر، أن الزيارات الطلابية ستتضمن مشاركة الطلاب السعوديين في عدد من الفعاليات العلمية والثقافية ذات العلاقة باهتمام الكرسي لمدة خمسة أيام خلال شهري محرم وصفر المقبلين، مبيناً أنه يمكن للراغبين في الترشح التسجيل عبر الموقع الالكتروني لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء الرابع من ذي الحجة المقبل، الموافق للتاسع من أكتوبر 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً