كرسي حوار الحضارات يقدم 4 منح إلى «السوربون»

أعلنت الأمانة العامة لبرنامج كراسي البحث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن تقديم كرسي حوار الحضارات أربع منح إلى فرنسا لمعيدين ومحاضرين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية، بتمويل من المهندس عبدالله بن أحمد بقشان.

وتستهدف المنح التي سيمنحها الكرسي وفق تعاون مع السوربون، المتخصصين أو المهتمين بحوار الحضارات، إذ سيتاح لهم زيارة مقر الكرسي في جامعة السوربون خلال العام الحالي 2013.

وأوضح وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس كراسي البحث المشرف على الأمانة العامة للبرنامج الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر، أن الزيارات الطلابية ستتضمن مشاركة الطلاب السعوديين في عدد من الفعاليات العلمية والثقافية ذات العلاقة باهتمام الكرسي لمدة خمسة أيام خلال شهري محرم وصفر المقبلين، مبيناً أنه يمكن للراغبين في الترشح التسجيل عبر الموقع الالكتروني لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء الرابع من ذي الحجة المقبل، الموافق للتاسع من أكتوبر 2013.