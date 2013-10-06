الصحة تؤمن ألف بدلة حماية ووحدات تطهير كيماوي في حج هذا العام

اوضح الدكتور صلاح المزروع وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية خلال مؤتمر صحفي عقده صباح امس بقاعات اجتماعات وزارة الصحة أنه تم تغطية كافة الاحتياجات الطبية المطلوبة لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحج هذا العام بتكلفة تقدر بحوالي (12) مليون ريال مبيناً أنه تم تأمين وحدات تطهير كاملة تستخدم في الحالات الطارئة وتم تجهيزها في مكة المكرمة إضافة إلى تأمين عدد(1000) بدلة حماية من التلوث الكيماوي بكامل ملحقاتها.

وأكد د.المزروع استمرار العمل وللعام الثالث على التوالي بعلاج مصابي حالات ضربات الشمس بالمواقع عن طريق البطانيات التي تخفف من ضربات الشمس وتعمل على اعادة درجة حرارة الجسم الطبيعية إضافة إلى تأمين أجهزة تبريد حيث سيتم توزيعها على المسعفين في سيارات الطب الميداني المتنقلة بالمشاعر مشيراً انه تم هذا العام تجهيز وتأثيث كافة النقاط الطبية التابعة لقطار المشاعر والبالغ عددها (18) نقطة صحية بكافة الاحتياجات الطبية وغير الطبية بمحطات القطار المختلفة..

وأضاف ان الصحة تؤمن سنوياً كميات كبيرة من تطعيم لقاح الانفلونزا الموسمية ولقاح الحمى المخية الشوكية وتم تزويد بعض الجهات الحكومية التي طلبت منا ذلك.

وحول نقل الأدوية من مناطق ومحافظات المملكة إلى المشاعر قال إنه يتم سنوياً تخصيص أدوية للمشاعر تصرف قبل الحج بأشهر. مبيناً بأنه تم تأمين عدد سيارتين لنقل وحفظ الادوية وإيصالها للمستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة إضافة إلى تجهيز سيارات مبردة مجهزة بالمحاليل الطبية والأدوية الاسعافية للحالات الطارئة في كل من مستشفى جياد وجسر الجمرات ومجمع المعيصم للطوارئ.

وكشف أن المملكة تعد أكبر مستورد للأدوية بالمنطقة وتحصل على نسبة خفض في الأسعار بنسبة من(20% إلى35%) عن الدول المجاورة مشيداً بدور هيئة الغذاء والدواء في هذا المجال.

وعن الجديد في الحج لهذا العام قال لأول مرة سيتم توفير أدوية مرجعية وحساسة ونوعية ومتخصصة والتي لا تصرف إلا في المراكز المتخصصة والمتقدمة لعلاج الأمراض وحالات التدخل الرابع لإنقاذ الحياة.