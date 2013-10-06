“أطباء السويس” تدعو لعمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة أطباء مصر

قرر مجلس نقابة أطباء السويس التقدم بطلب لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر طبقا للقانون ومن خلال اجتماع جمعية عمومية طارئة بعد استيفاءه وذلك بالتنسيق بين مجالس النقابات الفرعية الأخرى وعلى مستوى الجمهورية .

حيث أوضح بيان إعلامي صادر من نقابة أطباء السويس أنهم يرفضون إصرار مجلس النقابة العامة لأطباء مصر إقحام العمل السياسي داخل العمل النقابي , وكذلك ما نتج عنه من ازدياد حالة الاستقطاب والاحتقان بين جموع الأطباء والمتمثلة فيما تعرض له بعض الزملاء الأطباء الشرفاء من اعتداءات و اهانات وسب وأعمال للبلطجة أثناء تلك الاجتماع .

وأضاف البيان يرفض مجلس نقابة أطباء السويس ما يتعرض له الزملاء الشرفاء من جموع أطباء مصر من اعتداءات متكررة أثناء الجمعيات العمومية المختلفة خلال انعقادها وعلى مرأى ومسمع من أعضاء مجلس النقابة العامة والذين يعتلون المنصة .

وتابع البيان أن نقابة السويس لن تعترف بكل ما صدر من قرارات اتخذت خلال هذا الاجتماع الأخير لنقابة أطباء مصر والمخالفة للوائح وقوانين عمل النقابة والمنظمة له ويعترض مجلس نقابة السويس على قرار تأجيل الانتخابات والذى اتخذ خلال هذا الاجتماع وذلك لفتحه الثغرات أمام الأطباء للطعن على قرارات مجالس النقابات سواء الفرعية أو العامة , وهو ما أحدث شرخ بين المجتمع الطبي .

كان مجلس نقابة أطباء السويس اجتمع اليوم السبت لمناقشة ما صدر من قرارات عن اجتماع الجمعية العموميه الطارئة التى دعى اليها مجلس نقابة أطباء مصر الذى انعقد يوم الخميس الماضي.