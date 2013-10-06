البنتاجون يستدعي معظم الموظفين المدنيين المتأثرين بالإغلاق الحكومي

كتب : أ ش أ السبت 05-10-2013 23:19

قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، إن معظم موظفي وزارةالدفاع المقدر عددهم بنحو 400 ألف موظف والذين توقفوا عن العمل بسبب الإغلاق الحكومي سيتم استدعاؤهم للعودة إلى العمل.

وأعلن هيجل في بيان أورده راديو (سوا) الأمريكي مساء السبت - "أنه سيتم الطلب من معظم موظفي وزارة الدفاع المدنيين الذين تم منحهم إجازة طارئة خلال الإغلاق الحكومي، العودة إلى العمل ابتداء من الأسبوع المقبل".

وأوضح أن المحامين خلصوا إلى أن القانون يعفي من الإغلاق الحكومي الموظفين "الذين تساهم مسؤولياتهم في معنويات ورفاه وقدرات واستعداد عناصر الجيش" ، مضيفا أن هذه العملية تعد خفض لإجازات المدنيين وليست الإنهاء التام".

وتأتي هذه الخطوة في اليوم الخامس من الإغلاق الحكومي بسبب الأزمة بشأن الميزانية بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

ويعمل في وزارة الدفاع تقريبا نصف موظفي الحكومة الـ800 ألف الذين تم منحهم إجازات من العمل مع بدء الإغلاق الحكومي.

وكان مجلس النواب قد وافق بالإجماع في وقت سابق على إجراء ينص على دفع رواتب الموظفين المجبرين على الإجازة بأثر رجعي في خطوة لتخفيف الضغوط.