أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

البنتاجون يستدعي معظم الموظفين المدنيين المتأثرين بالإغلاق الحكومي

Google+ Print
البنتاجون يستدعي معظم الموظفين المدنيين المتأثرين بالإغلاق الحكومي البنتاجون يستدعي معظم الموظفين المدنيين المتأثرين بالإغلاق الحكومي

كتب : أ ش أ السبت 05-10-2013 23:19

قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، إن معظم موظفي وزارةالدفاع المقدر عددهم بنحو 400 ألف موظف والذين توقفوا عن العمل بسبب الإغلاق الحكومي سيتم استدعاؤهم للعودة إلى العمل.

وأعلن هيجل في بيان أورده راديو (سوا) الأمريكي مساء السبت - "أنه سيتم الطلب من معظم موظفي وزارة الدفاع المدنيين الذين تم منحهم إجازة طارئة خلال الإغلاق الحكومي، العودة إلى العمل ابتداء من الأسبوع المقبل".

وأوضح أن المحامين خلصوا إلى أن القانون يعفي من الإغلاق الحكومي الموظفين "الذين تساهم مسؤولياتهم في معنويات ورفاه وقدرات واستعداد عناصر الجيش" ، مضيفا أن هذه العملية تعد خفض لإجازات المدنيين وليست الإنهاء التام".

وتأتي هذه الخطوة في اليوم الخامس من الإغلاق الحكومي بسبب الأزمة بشأن الميزانية بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

ويعمل في وزارة الدفاع تقريبا نصف موظفي الـ800 ألف الذين تم منحهم إجازات من العمل مع بدء الإغلاق الحكومي.

وكان مجلس النواب قد وافق بالإجماع في وقت سابق على إجراء ينص على دفع رواتب الموظفين المجبرين على الإجازة بأثر رجعي في خطوة لتخفيف الضغوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة