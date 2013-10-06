تظاهرات في مدن أمريكية للمطالبة بإقرار إصلاحات قانون الهجرة

كتب : أ ف ب منذ 3 دقائق

تظاهر الآلاف في نيويورك ولوس أنجلوس ومدن أمريكية أخرى، أمس، للمطالبة بإصلاح قانون الهجرة الذي صوت على تعديلاته مجلس الشيوخ في حين لا يزال مجلس النواب يدرس هذه التعديلات.

وقال احد المتظاهرين وهو مهاجر غير شرعي من هندوراس يدعى دانيك مارتينيز (30 عاما) كان يشارك في احدى هذه التظاهرات في حديقة عامة في حي بروكلين النيويوركي "يجب علينا ان نتمكن من ان نقنع بشكل سلمي اولئك الذين يعارضون اصلاح قانون الهجرة. نحن بحاجة للتوصل الى اتفاق".

وجرت تظاهرة بروكلين تحت شعار "مسيرة الكرامة واحترام المهاجرين" وذلك في اطار يوم تحرك وطني لدعم المهاجرين غير الشرعيين يفترض ان تشارك في فعالياته 160 مدينة اميركية.

ويطالب المتظاهرون الكونغرس بالموافقة في اسرع وقت ممكن على مشروع اصلاح قانون الهجرة، وهو اصلاح من شأنه ان يسمح لاحد عشر مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، بينهم سبعة ملايين مكسيكي، من قوننة اوضاعهم عبر منحهم اقامات موقتة.

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون اقر في يونيو هذا الاصلاح، غير ان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لا يزال يدرس هذه التعديلات التي يعتبرها الكثير من اعضائه متساهلة الى حد كبير.

وشارك في مسيرة بروكلين بيل دي بلازيو المرشح الديموقراطي لرئاسة بلدية نيويورك والذي يعتبر فوزه اكثر من مرجح في هذه الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر لاختيار خلف لمايكل بلومبرغ.

وقال دي بلازيو "نحن مدينة مهاجرين ونحن فخورون بذلك. علينا ان نفتح الطريق"، مذكرا بان مدينته تعد نصف مليون مهاجر غير شرعي.

وجرت تظاهرة مماثلة في لوس انجليس في وسط هوليوود شارك فيها حوالى الف شخص.

وقال احد المتظاهرين ويدعى فرانشيسكو كابريرا "لقد جئنا الى هنا لكي نعمل. كل ما نقوم به هو هذا: ان نعمل".