بالصور..استمرار فعاليات احتفال "الشباب" بنصر أكتوبر بميدان التحرير

شارك آلاف الشباب من مختلف مراكز الشباب فى العروض والفعاليات التى نفذتها وزارة الشباب بميدان التحرير ومختلف الميادين بجميع المحافظات بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وتستمر تلك الفعاليات حتى غدٍ الأحد.

وقال وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز الذى شارك فى تلك الفعاليات التى بدأت من أمام ماسبيرو حتى ميدان التحرير، إن الفعاليات شملت تقديم عروض فنية وثقافية من خلال فرق الشباب والطلائع والكورال الفنية حاملين الأعلام المصرية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الآلاف من الشباب من جميع المحافظات سيشاركون لأول مرة فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، فضلاً عن المسيرات الشبابية بالأعلام المصرية والفقرات الفنية والثقافية باستخدام الموسيقى النحاسية وفرق الطلائع وكورال الأطفال والتابلوهات الوطنية والفنون الشعبية والاستعراضية لإذاعة الأغانى الوطنية لحرب أكتوبر المجيدة.