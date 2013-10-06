"الصيادلة" تهدد أصحاب سلاسل الصيدليات بإلغاء التراخيص

قال الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بإلزام إدارات الصيدلة بوزارة الصحة على مستوى الجمهورية فى القضية رقم 9219، باستخراج صور رسميه من تراخيص سلاسل الصيدليات، على أن تسلم للمحكمة فى جلسة 24 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة فى تصريح خاص، إن الدعوى مقامة ضد كل من وزير الصحة ونقيب الصيادلة، مشيرا إلى أنه بدأ باستخراج تراخيص سلاسل الصيدليات من إدارة العتبة الصحية لتقديمها للمحكمة، للقضاء على ظاهرة سلاسل الصيدليات المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيراً إلى أنها من أخطر المنافذ للأدوية المهربة وغير المرخصة.

وأضاف مكاوى أن سلاسل الصيدليات أضرت بمهنة الصيدلة، لافتاً إلى أنها حولت المهنة من مهنة طبية خدمية إلى مهنة تجارية، وأشار إلى أنها أضرت بسوق الدواء من خلال احتكارها للأصناف الدوائية الهامة، واتهم أصحاب السلاسل بإدارة مافيا للمتاجرة بأرزاق الصيادلة والمرضى.

وتابع قائلاً: لن نترك مهنة الصيدلة للعابثين من أجل المال أو لمافيا قتل المرضى والتلاعب بالاقتصاد الوطنى فى عمليات المناقصات الوهمية، أو إعادة تدوير بيع علبة دواء واحدة عدة مرات على حساب الدولة على حد قوله.

>