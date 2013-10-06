ساويرس: جذبت مرسى من يده وحذرته من إهانة الأقباط.. وهذا سبب كرهه لى

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن هناك الكثير من رجال الأعمال حرصوا على أموالهم ومصانعهم، ولم يعارضوا الإخوان خلال حكمهم للبلاد، لافتاً إلى أن السبب الرئيسى فى كراهية الرئيس المعزول محمد مرسى له، أنه جذبه من يده فى أحد الاجتماعات وحذره من إهانة المسيحيين.

وأضاف "ساويرس" خلال حواره عبر فضائية دريم2، أن الجميع كان لديهم انطباع بأن المجلس العسكرى الذى كان يدير المرحلة الانتقالية عقد صفقة مع جماعة الإخوان، وذلك دفعه لمصارحة المجلس بذلك، ولكن الرد "أننا نقف على الحياد"، مشيراً إلى أنه كان متأكدا من رغبة المجلس فى وصول الإخوان للحكم.

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