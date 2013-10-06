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حركة “تغيير” بالإسكندرية تعلن مشاركتها في احتفالات الشعب بذكرى نصر أكتوبر

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حركة “تغيير” بالإسكندرية تعلن مشاركتها في احتفالات الشعب بذكرى نصر أكتوبر حركة “تغيير” بالإسكندرية تعلن مشاركتها في احتفالات الشعب بذكرى نصر أكتوبر


> أعلنت حركة تغيير، مشاركتها فى المظاهرات الاحتفالية بالذكرى الأربعين لنصر 6 أكتوبر، الداعمة للجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، والمقررة غدا.

ودعت الحركة، جماهير الشعب المصرى للنزول والاحتشاد فى ميادين للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، فى السادس من أكتوبر، لإحباط مخططات التنظيم الدولى للإخوان للعبث بأمن مصر وجيشها والانقضاض على المكتسبات التى حققتها الموجة الثانية من ثورة 25 يناير فى 30 يونيو الماضى.

وقال ايهاب القسطاوى المتحدث الاعلامى باسم الحركة، إن ملحمة نصر أكتوبر العظيم ستبقى شعلة مضيئة ونوراً من الثقة والإرادة وشاهدة على عظمة مصر وقواتها المسلحة التي أبداً ما تقدم كل غالٍ ونفيس فداءً لرفعة وطننا العزيز.كما ان أهداف الاحتفالات هذا العام، لها طابعا خاصا فهى تاتى للتاكيد على معنى 6 أكتوبر ودور التلاحم الذى حدث بين الجيش وشعبه فى الانتصار، وفى المقابل محو الذكرى السيئة للاحتفال الذى عقده المعزول محمد مرسى فى 6 أكتوبر الماضى واستضاف فيه قادة الإرهاب من حلفائه.

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