أمن السويس: نؤمن جميع المنشآت.. ولن نسمح بإفساد فرحة المصريين بذكرى نصر أكتوبر



> قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أن قوات الأمن والمباحث الجنائية قامت بتمشيط ميدان الأربعين وجمع المناطق والشوارع الحيوية فى المحافظة مساء السبت ضمن استعدادا الاحتفال بصر أكتوبر العظيم وإشعار المواطنين بالطمأنينة .

وأضاف فى بيان إعلامي لن نسمح بإفساد فرحة المواطنين بنصر أكتوبر غدا الأحد ونحظر الجميع من اى إعمال عنف وأنه سيتم التعامل مع ذلك بكل حزم وبقوة القانون .

وتابع مدير الأمن أن جميع المناطق الحيوية داخل المحافظة ومنطقة كورنيش السويس ومنطقة المجري الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدى ومنطقة العين السخنة مؤمنة بالكامل من قبل قوات الأمن بالتنسيق مع الجيش الثالث وندعو جميع المواطنين للنزول والاحتفال دون خوف وأن قوات الأمن تتعهد أنها ستؤمنهم الجميع ولن نسمح بترهيبهم من أى فصيل سياسي أو خارجين عن القانون .