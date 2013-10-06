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“بواتينج” ينضم لقائمة غيابات غانا عن مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

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“بواتينج” ينضم لقائمة غيابات غانا عن مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم “بواتينج” ينضم لقائمة غيابات غانا عن مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

أُصيب الغاني كيفين برنس بواتينج، خلال مباراة فريقه شالكة أمام اوجسبورج بالدوري الألماني.
> وحسبما أفادت صحيفة غانا سوكر نت فإن بواتينج غادر أرض الملعب متأثرا بإصابة جديدة قد تمنعه من مباراة المقبلة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 15 من الشهر الجاري.
> وأضافت الصحيفة أن بواتينج قد ينضم لقائمة غيابات غانا عن مواجهة مصر، والتي تضم  جوي بوي، جونثان منساه ،  اسحاق فورسا ، ورابيو محمد.
> وكان “بواتينج”  سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 16 من عمر المباراة في المباراة التي انتهت بفوز شالكة 4-1.

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