يوميات "ستار أكاديمي": منة تودع الأكاديمية.. وخلاف بسبب "الخوخ"

كتب : فاطمة النشابي السبت 05-10-2013 22:20

تطرقت حلقة اليوم من يوميات "ستار أكاديمي"، على شاشة "cbc"، لزيارة الفنان صابر الرباعي للطلاب داخل الأكاديمية، والذي استمع لعدد من الأغاني التي قدمها الطلاب.

وودعت منة هاني المتسابقة المصرية، الأكاديمية في حلقة اليوم، وعبرت عن حزنها لافتقاد الطلاب والأكاديمة والأساتذة.

فيما تعصبت أستاذة الموسيقى ماري محفوظ على الطلاب في الدرس بسبب عدم استيعابهم جيدا، وشهدت حلقة اليوميات نقاش الطلاب حول فاكهة "الخوخ" واختلاف نطقها وشكلها في البلدان العربية.

وشهدت الحلقة خلافا بين الطلاب حول أداء الأغاني التي قدموها في "البرايم الثاني" للبرنامج، واختمت الحلقة بغناء الفنان صابر الرباعي مع الطلاب داخل الأكاديمية.