انقسام القوى السياسية بدمياط حول إعلان تمرد دعمها للسيسي حال ترشحه للرئاسة

أمين مساعد "الدستور": تمرد خرجت من الحالة الثورية وبدأت تلعب سياسة

كتب : سهاد الخضري السبت 05-10-2013 21:00

تباينت ردود أفعال القوى السياسية بدمياط حول ما أعلنته تمرد من دعمها للفريق أول عبد الفتاح السيسي حال ترشحه للرئاسة.

وقال محمد البراوي أمين مساعد حزب الدستور بدمياط، لقد خرجت "تمرد" من الحالة الثورية وبدأت تلعب سياسية.

بينما رأى محمد جمعة الموافي نائب رئيس شباب الوفد بدمياط، والمتحدث الإعلامي للحزب، أن مصر بالفعل خلال الفترة المقبلة تحتاج لزعامة وطنية كي تخرجها من كبوتها تحتاج إلى "ناصر" جديد.

ورأى الموافي، أن مصر تحتاج إلى عسكري كي تستقر أوضاعها ويحكمها خلال الخمس سنوات المقبلة، وأيد الموافي ترشح السيسي رئيسا خاصة وأنه أصبح مطلبا شعبيا.

من جانبه، قال عمار رخا منسق حركة "تغيير"، إنه لا داعٍ لهذا الحديث، فقد قال السيسي إنه لن يترشح، وإن شرف حماية مصر أفضل من شرف حكمها لمَّ التطرق إلى هذا الحديث من وقت لآخر.

وتمنى "رخا" من الجميع التمسك بالخلفية المدنية لرئيس مصرالمرتقب بعد موجات الثورة الثلاث والتي سيسعى شبابها أن يكون رئيس مصر بخلفية مدنية يؤمن بالثورة.

وطالب رخا الجميع بالتفريق بين الدور الوطني الذي يلعبه السيسي على رأس المؤسسة العسكرية وبين تطلعات الثورة لرئيس مدني يسعى لترسيخ قيم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية.