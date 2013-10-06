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آخر تعليمات "الإخوان": دخول التحرير بصور "السيسي" وانتظار المسيرات وعمل كماشة على "الأمن"

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آخر تعليمات "الإخوان": دخول التحرير بصور "السيسي" وانتظار المسيرات وعمل كماشة على "الأمن" آخر تعليمات "الإخوان": دخول التحرير بصور "السيسي" وانتظار المسيرات وعمل كماشة على "الأمن"
اعتقال الأهالي الرافضين لمسيرات التنظيم واستغلالهم كدروع بشرية

كتب : هاني الوزيري منذ 21 دقيقة

كشفت مصادر "إخوانية" لـ"الوطن" عن آخر التعليمات التي صدرت لأعضاء التنظيم في اجتماعات مصغرة، لكل أسرة إخوانية خلال الساعات الماضية، من أجل اقتحام ميدان التحرير، اليوم، في الذكرى الأربعين لاحتفال 6 أكتوبر، وتتضمن التعليمات، قيام الأعضاء بالدخول إلى الميدان حاملين صور الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع، مع التشديد عليهم بعدم ارتداء أي "تي شيرتات" عليها شعار رابعة أو أغاني على هاتفهم المحمول ضد الجيش.

وقالت المصادر، إن هؤلاء الأعضاء سيتواجدون داخل الميدان، حتى تأتي مسيرات الإخوان، عقب صلاة الظهر، بالقرب من مداخله، حيث ستنطلق المسيرات القريبة من التحرير إليه، بينما سيستقل أعضاء التنظيم المترو من الأماكن البعيدة إلى المحطات القريبة من الميدان، وعند حدوث اشتباكات بين المسيرات وقوات الأمن المكلفة بحماية الميدان، يقوم أعضاء التنظيم المندسين بين المتظاهرين الذين جاءوا للاحتفال، بمهاجمة قوات الأمن من الخلف وعمل "كماشة" عليهم، في محاولة لإرباكهم، وتشتيت جهودهم، على أمل أن ينجح أعضاء التنظيم في اقتحام الميدان، والاعتصام به.

وأضافت المصادر، أنه في حالة اعتراض الأهالي، مسيرات الإخوان، كما حدث في الجمعة الماضية، يقوم أعضاء التنظيم باعتقالهم ليكونوا "دروع بشرية"، مشيرة إلى أن مسؤولي الأسر أوصوا أعضاء الإخوان، بصلاة قيام الليل، قبل مظاهرات اليوم.

ولفتت المصادر إلى أن المسيرات الأربعة التي ستتحرك من دوران شبرا وجامعة القاهرة ومصطفى محمود وقصر القبة، ستنتظر حتى صدور تعليمات إما التواجد في هذه الأماكن، أو التوجه لميدان التحرير، وفق ما سيحدث من المسيرات التي ستنطلق بعد صلاة الظهر.

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