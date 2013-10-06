إشادة بجهود الشيخة فاطمة في رعاية المرأة والطفل

أشاد وفد من بطولة دبي العالمية للضيافة 2013م بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي تقدمها في مجال الارتقاء بالمجتمع وتوفير أفضل الخدمات التي تسهم في رعاية المرأة والأسرة والطفل.

جاء ذلك في زيارة قام بها الوفد الأربعاء الماضي إلى مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي بهدف التنسيق والتعاون بين الجهتين من أجل تحقيق أهداف بطولة دبي العالمية للضيافة 2013م بنجاح والتي ستقام من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وستنظمها ضيافة قصر زعبيل.

ونقل الوفد تحيات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، التي تباحثت مع الوفد في آلية تفعيل مشاركة المرأة في إمارة أبوظبي وتشجيعها على المشاركة في فعاليات بطولة دبي العالمية للضيافة 2013م عن طريق التسجيل مبدئياً لدى منسقات البطولة في الاتحاد النسائي العام.

والتقى الوفد الذي ضم كلاً من أحمد بن حارب الفلاحي مدير عام البطولة وأحمد الشريف نائب مدير البطولة وآمنة الظاهري عضو اللجنة المحلية للبطولة وعائشة المناعي عضو اللجنة المحلية للبطولة أيضاً، مع عدد من مديري إدارات الاتحاد النسائي العام ومجموعة كبيرة من النساء اللواتي تقدمن للمشاركة في البطولة، وذلك في مسرح الاتحاد النسائي العام، وأجاب أعضاء الوفد عن تساؤلات النساء حول حيثيات البطولة وأقسامها وطريقة المشاركة فيها. وشجع أحمد بن حارب الفلاحي السيدات الحاضرات على المشاركة بقوة وإظهار أقصى قدراتهن الإبداعية، سواء في مجال طبخ المأكولات الإماراتية أو في مجال الأعمال والمنتجات المنزلية المتميزة.