ارتفاع الصادرات الصناعية لإيطاليا لأكثر من 28 مليار جنيه فى 3 سنوات

أعلن المجلس التصديرى للمواد والبناء، أن الصادرات الصناعية لإيطاليا ارتفعت لأكثر من 28 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، فى بيان صحفى، إن هناك اهتماما كبيرا من شركاء مصر التجاريين بزيادة تعاملاتهم مع السوق المصرية وتجاوزهم أحداث ثورة 30 يونيو، يعكسه حجم الصفقات التى فازت بها 41 شركة مصرية، شاركت مؤخرا فى معرض "مارموماك" المتخصص فى تكنولوجيا وتصميمات ومنتجات الرخام والجرانيت والمنتجات الكيماوية، والذى استضافته مدينة فيرونا الإيطالية.

وأضاف، أن المنتجات المصرية نافست أكثر من 1200 شركة من نحو 53 دولة شاركت فى فعاليات الدورة الـ48 للمعرض، وأن زيارة منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة للجناح المصرى، وحرصه على تفقد أجنحة جميع الشركات المصرية المشاركة منحت المصدرين المصريين دفعة قوية ودعماً رسمياً ساعدهم على الفوز بالمزيد من الصفقات، خاصة للسوق الإيطالية، التى تشهد نموا متزايدا فى أرقام صادراتنا لها، والتى بلغت نحو 28 ملياراً و801 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2010 حتى أغسطس 2013، منها 9 مليارات و706 ملايين جنيه من قطاع مواد البناء فقط.

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