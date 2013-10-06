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انتهت - لوزيرن 2-0 زيورخ .. كهربا يسجل

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انتهت - لوزيرن 2-0 زيورخ .. كهربا يسجل انتهت - لوزيرن 2-0 زيورخ .. كهربا يسجل

يلعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن بشكل أساسي مع فريقه لأول مرة منذ انتقاله في أغسطس الماضي.

ويحل لوزيرن ضيفا على زيورخ ضمن الجولة الـ11 من الدوري السويسري يوم السبت.

وشارك كهربا في معظم مباريات فريقه الماضية كبديل يدخل الملعب في الشوط الثاني.

ويتواجد لاعب إنبي المعار مع ثلاثة لاعبين توانسة في الملعب، إذ يلعب ياسين ميكاري مدافعا في صفوف لوزيرن، أمام الثنائي التونسي ياسين شيخاوي وأمين الشرميطي لاعبا زيوريخ.

وسجل كهربا أول أهداف المباراة في الدقيقة 39، وأهدر أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة.

وخرج لاعب منتخب من الملعب في الدقيقة 77.

وأضاف توميسلاف بولجيك ثاني أهداف لوزيرن في الدقيقة 81.

ويحتل لوزيرن المركز الخامس في الدوري السويسري برصيد 15 نقطة، فيما يحل زيورخ المركز السادس برصيد 14 نقطة.

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