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مقتل وإصابة 20 إثر تفجير انتحاري بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد

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مقتل وإصابة 20 إثر تفجير انتحاري بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد مقتل وإصابة 20 إثر تفجير انتحاري بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد

كتب : أ ش أ السبت 05-10-2013 22:25

سقط 20 بين قتيل وجريح إثر تفجير انتحاري بمنطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية، إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه مساء اليوم وسط حشد من الزوار المتوجهين لتأدية مراسم زيارة الإمام محمد الجواد بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل أربعة من الزوار وإصابة 16 آخرين بجروح.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن سارعت إلى منطقة الانفجار وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت اليوم مقتل ضابط شرطة برتبة عقيد إثر انفجار سيارة مفخخة جنوبي بغداد، فيما قتل ثلاثة من عناصر الصحوة وأصيب أربعة آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش تابعة لهم جنوبي بغداد.

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