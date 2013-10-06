الرئاسة السودانية تطالب بدراسة لمنهج التدرج في تطبيق الإصلاح الاقتصادي

كتب : أ ش أ السبت 05-10-2013 23:02

طلبت الرئاسة السودانية، من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي، تقديم دراسة متكاملة حول منهج التدرج في تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي، بما يمكن من تحقيق التوازن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، اليوم، مع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، والتي تختص بالمجالات السياسية والمالية والإنتاج، إضافة إلى مجال الصادر والواردات والرقابة، وتناول الاجتماع الذي عقد للمرة الأولى للجنة منهج عمل اللجنة، وأكد ضرورة الاعتماد على آليات القطاع الاقتصادي، والوزارات المعنية لمعاونة اللجنة في تنفيذ مهامها بالصورة المطلوبة.

وأكد الاجتماع على المبادرة الاجتماعية وأهميتها في التدخلات المباشرة بحزمها المختلفة للشرائح المستهدفة من الأسر الفقيرة من النساء والطلاب والأيتام والأرامل والمعاقين وأسر الشهداء، داعيا إلى أهمية تكامل الأدوار وإحكام عملية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة كافة، وضرورة تضمين المبادرة ضمن موازنة الدولة للعام 2014، وتوجيه كل هذا الدعم عبر القطاع الاجتماعي للشرائح المستهدفة.

وشدد الاجتماع، على أهمية الرصد والمتابعة والتقويم ورعاية كل المبادرات من الولايات، حيث تم تشكيل خمس لجان للدعم المباشر والمشروعات ولجنة للصحة ولجنة للتعليم، وأخرى للمأوى، بجانب لجنة الإعلام والتوعية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، على أن تتولى هذه اللجان المتابعة والإشراف وكتابة التقارير.