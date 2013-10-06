مقتل 16 جنديا ليبيا في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية

كتب : ا ف ب منذ 21 دقيقة

أعلن متحدث باسم الجيش الليبي أن 16 جنديا ليبيا قتلوا، اليوم، في هجوم على نقطة تفتيش للجيش بين مدينتي ترهونة وبني وليد على بعد أكثر من 100 كلم جنوب شرق طرابلس.

وقال علي الشيخي "تعرضت نقطة تفتيش للجيش لهجوم فجر السبت بين ترهونة وبني وليد على ايدي مجهولين. وقتل 15 جنديا واصيب اربعة بجروح".

واوضحت هيئة اركان الجيش الليبي لاحقا ان احد الجنود الاربعة المصابين توفي متاثرا بجروحه ما يرفع حصيلة القتلى الى 16.

من جهتها اشارت وكالة الانباء الليبية الى ان الطريق بين ترهونة وبني وليد المعقل السابق لانصار نظام معمر القذافي، اغلقت امام حركة السير.

وافادت الوكالة ان الجرحى والقتلى نقلوا الى مستشفى ترهونة على بعد 80 كلم جنوب شرق طرابلس.

واعلنت الحكومة الليبية في بيان الحداد لثلاثة ايام.

ووصفت هيئة الاركان المهاجمين بانهم "خارجون عن القانون واعداء للشعب الليبي يريدون زعزعة استقرار البلاد وزرع الانقسامات"، واعدة ب"ملاحقتهم".

وتتعرض قوات الامن الليبية بانتظام لهجمات خصوصا في شرق البلاد.

وفي نهاية يونيو، قتل ستة جنود ليبيين عند نقطة تفتيش للجيش جنوب سرت (وسط) في هجوم مسلح.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، فشلت السلطات الموقتة في ليبيا في بناء قوات جيش وشرطة محترفة.

كما لم تنجح في اعتقال المسؤولين عن هذه الهجمات ما عزز شعور الافلات من العقاب لدى الميليشيات المسلحة.