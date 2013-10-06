بالفيديو .. كهربا يقود لوزيرن لملاحقة بازل بهدف وأداء مبهر

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن هدفا لفريقه وقاده للفوز على زيورخ بهدفين دون مقابل يوم السبت.

وحل لوزيرن ضيفا على زيورخ ضمن الجولة الـ11 من الدوري السويسري.

وشارك كهربا في معظم مباريات فريقه الماضية كبديل يدخل الملعب في الشوط الثاني، قبل أن يشارك لأول مرة بشكل أساسي أمام زيورخ.

وأحرز لاعب إنبي المعار هدف المباراة الأول في الدقيقة 39، وأضاف زميله توميسلاف بولجيك ثاني الأهداف لوزيرن في الدقيقة 81.

وأزعج كهربا - 19 عاما - دفاعات زيورخ الذي يضم الثنائي التونسي ياسين الشيخاوي وآمين الشرميطي كثيرا على مدار الـ77 دقيقة التي لعبها قبل خروجه مستبدلا.

وأهدر جناح منتخب مصر أربع فرص للتسجيل أقربها حين تابع ركلة جزاء أهدرها زميله داريو ليزانو في الدقيقة 45 لكن تسديدته علت العارضة بقليل.

ورفع لوزيرن رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصيف جراسهوبرز، وبفارق نقطة واحدة عن بازل المتصدر.

ويلعب بازل الذي يضم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني أمام لوزان يوم الأحد ضمن الجولة نفسها.

شاهد هدف كهربا من هنا