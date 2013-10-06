4 ملامح من فوز روما على إنتر ميلان

بعد الفوز الكبير الذي حققه فريق العاصمة روما على مضيفه إنتر ميلان بثلاثية نظيفة في مباراة كان نجمها الأول قائد الفريق فرانشيسكو توتي يستعرض FilGoal.com أبرز 5 ملامح من تلك المواجهة.

1 – جارسيا "الساحر"

ما يفعله رودي جارسيا مع فريق روما هو أقرب وصف للسحر، الفرنسي استلم فريقا فشل في التأهل حتى لأي بطولة أوروبية الموسم الماضي علاوة على ذلك كان يعاني دفاعيا وهجوميا مما والآن بات أقوى هجوم في الدوري الإيطالي بـ20 هدفا كما يمتلك الفريق أقوى دفاع إذ استقبلت شباكه هدفا وحيدا.

أحد نصائح أليكس فيرجسون التدريبية هي أن تمتلك الجرأة لتغيير الفريق كله لو احتاج الأمر، جارسيا لم يعنيه فقدان لاميلا وماركينيوس أبرز لاعبي الفريق الموسم الماضي كذلك أوسفالدو وعوضهم بلاعبين جدد مع الحفاظ على أوراق الفريق المهمة مثل دي روسي الذي كان قريبا من الرحيل ثم وضع وصفته السحرية.

2 – توتي قائد أوركسترا

ما يقدمه توتي في عمر الـ37 أصبحت الكلمات عاجزة عن وصفه، وبعيدا عن تلك الأمور الكابيتانو مازال يواصل تحطيم الأرقام القياسية .. الآن يمتلك 7 أهداف في شباك إنتر في ميلانو وهو نفس عدد أهدافه في شباك ميلان على نفس الملعب.

أيضا مازال يبتعد بصدارة هدافي روما عبر تاريخه بـ230 عقب هدفيه اليوم في شباك إنتر والذي كان أحدهم ماركة فرانشيسكو توتي.

3 – مباراة فاصلة في مشوار إنتر

بداية إنتر في الدوري كانت مبشرة جدا لجماهيره بموسم رائع للنيراتزوري الذي عانى الأمرين الموسم الماضي وفشل في الحصول على أي مركز متقدم، العمل الذي قام به ماتزاري واضح للجميع ولكن الخسارة الكبيرة التي تلقاها أمام روما قد تكسر الفريق معنويا والذي وضح الفارق بينه وبين روما خاصة وأن المباراة أقيمت على ملعبه.

هل ينجح ماتزاري في تدارك الأخطاء الكثيرة الموجودة بالفريق بعد تعثر الفريق في المباراتين الأخيريتين ويعود لحلبة المنافسة مرة أخرى أم يكتفي إنتر بالمنافسة على المقاعد الأوروبية.

4 – بداية روما التاريخية

الأسبوع قبل الماضي وبعد الانتصار على سامبدوريا 2-0 تمكن روما من تحقيق أفضل بداية له في تاريخه بالدوري الإيطالي بـ5 انتصارات متتالية في الأسابيع الخمس الأولى.

وواصل الفريق تقدمه الأسبوع الماضي بالفوز الكبير على بولونيا بخماسية نظيفة قبل أن يضاعف رقمه إلى 7 مباريات بعد الفوز الكبير على إنتر والذي جعله يبتعد بالصدارة أكثر وأكثر .. إلى متى سيصمد روما ؟