ليبيا: القبض على اثنين من المشتبه بهم فى قتل الجنود اليوم

قال المتحدث الرسمى للجنة الأمنية المشتركة الليبية عصام النعاس إنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم من الذين شنوا هجوما مسلحا على بوابة أم الرشراش بمنطقة وشتاتة، جنوب شرق طرابلس، ما أدى إلى مقتل 16 من العسكريين الليبيين.

وكان 13 شهيداً من الجيش الليبى قتلوا فجر اليوم (السبت) فى بوابة أم الرشراش بمنطقة وشتاتة، جنوب شرق طرابلس جراء هجوم مسلح من قبل مجهولين، وارتفع العدد إلى 16 عسكريا بعد وفاة 3 من المصابين.

وأضاف المتحدث فى تصريح له اليوم السبت أنه تم التحفظ على المشتبه بهم بالكلية العسكرية، وتباشر الشرطة العسكرية تحقيقاتها.

وفى السياق ذاته عقدت رئاسة المؤتمر الوطنى العام، اليوم السبت، فى مقر المؤتمر بطرابلس اجتماعا موسعا حضره لجنة الدفاع بالمؤتمر، وعدد من أعضاء المؤتمر لمناقشة مقتل الجنود فى بوابة المالطى فجر اليوم.