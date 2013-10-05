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البحرين تحاكم زعيما معارضا بتهمة التحريض على الإرهاب

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البحرين تحاكم زعيما معارضا بتهمة التحريض على الإرهاب البحرين تحاكم زعيما معارضا بتهمة التحريض على الإرهاب

قالت النيابة العامة فى البحرين، اليوم السبت، إن نائب زعيم أكبر جمعية سياسية معارضة فى المملكة سيمثل للمحاكمة فى اتهامات، من بينها التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.

واحتجزت الشرطة خليل المرزوق، مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية فى منتصف سبتمبر للتحقيق معه، فيما وصفته السلطات بأنه ترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية، مما أثار غضب جميعة الوفاق التى تقول، إنها تدعو إلى اتباع وسائل غير عنيفة فى النشاط السياسى.

وقال المحامى العام الأول عبد الرحمن السيد، فى بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها فى التهم الموجهة للمرزوق وأمرت بإحالته محبوسا إلى المحاكمة الجنائية.

ومن بين التهم المنسوبة للمرزوق "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية، وكذلك استغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون فى الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة فى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وأضاف البيان، أنه تم استجواب المرزوق فى حضور محاميه وواجهته النيابة بخطبه وكلماته المسجلة، التى تؤكد تبنيه "مبادئ العناصر الإرهابية التى ارتكبت العديد من جرائم التفجير والقتل والعنف".

واتهم بدعم جماعة معارضة تعرف بائتلاف 14 فبراير- وهى من النشطاء تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى، لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.

ووصفت النيابة العامة الائتلاف، بأنه تنظيم إرهابى.

وردت جمعية الوفاق على اعتقال المرزوقى الشهر الماضى، بأنه يستهدف على ما يبدو قمع المعارضة و"القضاء على" النشاط السياسى المعارض، وتحدد لنظر الدعوى جلسة يوم 24 أكتوبر.

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