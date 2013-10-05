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مقتل وإصابة 45 شخصًا إثر تفجير سيارة مفخخة قرب مقهى شعبى جنوب تكريت

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مقتل وإصابة 45 شخصًا إثر تفجير سيارة مفخخة قرب مقهى شعبى جنوب تكريت مقتل وإصابة 45 شخصًا إثر تفجير سيارة مفخخة قرب مقهى شعبى جنوب تكريت

سقط نحو 45 شخصًا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة قرب سوق شعبى جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين الواقعة على بعد نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين فى تصريح مساء السبت، إن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب مقهى شعبى وسط قضاء بلد جنوب تكريت انفجرت مساء اليوم ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 32 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.
> يذكر أن محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت تشهد بين الحين والأخر أعمال عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية ما يسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء وقوات الأمن.

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