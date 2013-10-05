فخري عبد النور يعود من أربيل بعد مباحثات مع رئيس إقليم كردستان

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

عاد إلى القاهرة مساء اليوم منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، قادما من أربيل بعد زيارة لإقليم كردستان العراقي، استغرقت عدة أيام.

وقد أجرى عبدالنور مباحثات مع رئيس الإقليم مسعود برزاني ورئيس الوزراء نيجرفان برزاني ووزيري الصناعة والتجارة والاستثمار وأمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإقليم، وتم الاتفاق خلالها على إنشاء منطقة لوجستية مصرية في أربيل تضم مخازن وثلاجات للمنتجات المصرية تكون نقطة انطلاق ومركز لتوزيع المنتجات المصرية للعراق والدول المجاورة.

كما تناولت المباحثات بحث إمكانية منطقة صناعية مصرية في الإقليم كخطوة ثانية إلى جانب فتح فروع للبنوك المصرية الحكومية والخاصة لتسهيل المعاملات المصرفية بين الشركات في الجانبين.

وتم الاتفاق على بحث امكانية توقيع اتفاقية لاستقدام عمالة مصرية للعمل في المقاولات والإنشاءات بالإقليم والتعاون في المجال الزراعي.

وكان وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور قد افتتح أمس الأول المعرض الأول للمنتجات المصرية في مدينة أربيل ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري بمشاركة 47 شركة مصرية.