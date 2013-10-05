الاثنين.. الحق فى الدواء يعلن فروق الأسعار "الحقيقية" للأدوية

قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن المركز سيعلن يوم الاثنين القادم، قامة بالأسعار الحقيقة للأدوية المتداولة فى السوق المحلى بسعر تكلفتها وشرائها من الخارج، وتلاعب شركات الدواء الحكومية والخاصة والأجنبية بالأسعار لتحقيق مكاسب فى بعض الأدوية تبلغ1000% وليس 100% فقط، وهى أدوية هامة وحيوية مثل السكر والقلب والكبد.

وأوضح فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المركز سيعقد مؤتمراً صحفيا ظهر يوم الاثنين بمقره، تحت اسم "الدواء قبل الارباح"، كشف حقيقة الشركات العاملة فى مجال صناعة وتجارة السوداء فى السوق تحت سمع وبصر وزارة الصحة.

من المقرر أن يشارك فى المؤتمر جمعية مواطنون ضد الغلاء، والجمعية المصرية لحماية المستهلك، وجبهة 30يونيو، واتحاد الصيادلة الحر، والصيادلة الحكوميين، وتحالف العاملين بقطاع الدواء وفاعليات شبابية أخرى.