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روسيا تزيد معدل إمداد اليابان بالغاز الطبيعى المسال ابتداء من 2018

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روسيا تزيد معدل إمداد اليابان بالغاز الطبيعى المسال ابتداء من 2018 روسيا تزيد معدل إمداد اليابان بالغاز الطبيعى المسال ابتداء من 2018

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى دفوركوفيتش اليوم السبت، أن بلاده ستزيد من معدل إمداد اليابان بالغاز الطبيعى المسال بمقدار ملايين الأطنان سنويا ابتداء من عام 2018.

وتوقع دفوركوفيتش- وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية- زيادة معدل إمداد الغاز الطبيعى المسال من مختلف مناطق العالم- ومن بينها روسيا- إلى اليابان، سعيا للحفاظ على توازن الطاقة هناك عقب توقف منشآت طاقتها النووية.

وكشف نائب رئيس الوزراء عن تخطيط شركات روسية لبناء منشآت جديدة فى عدة مناطق، مؤكدا على أن العديد من تلك الشركات أبرمت بالفعل اتفاقات مبدئية مع نظيراتها فى اليابان لتأمين إمدادها بملايين الأطنان من الغاز الطبيعى المسال.

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