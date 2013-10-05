انتحار المخرج السينمائي الإيطالي كارلو ليزاني عن عمر يناهز 91 عاما

كتب : أ ش أ السبت 05-10-2013 21:28

انتحر اليوم، المخرج السينمائي الإيطالي كارلو ليزاني، بإلقاء نفسه من شرفة بالطابق الثالث من إحدى البنايات في روما، وذلك عن عمر يناهز 91 عاما.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية أن ليزاني، بدأ العمل في مجال السينما بعد الحرب العالمية الثانية وتولى رئاسة مهرجان فينسيا السينمائي لمدة ثلاثة أعوام.

وقالت إن ليزاني، كتب أفلام مخرج الواقعية الجديدة الإيطالي المعروف روبرتو روسوليني، ومن أشهرها فيلم "ألمانيا.. العام صفر" والذي خرج إلى الأضواء عام 1948.

وكان المخرج الإيطالي الشهير ماريو مونيسيلي قد انتحر بذات الطريقة قبل نحو ثلاثة أعوام تقريبا بإلقاء نفسه من نافذة إحدى المستشفيات الإيطالية.