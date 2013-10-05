إعلان جوائز مهرجان "CineMobile" في 8 أكتوبر

كتب : نجلاء ابو النجا السبت 05-10-2013 21:36

أعلنت إدارة مهرجان CineMobile، عن إقامتها لحفل ختام المهرجان، في الثامن من شهر أكتوبر الجاري بفندق ماريوت الزمالك، وسيتم من خلال الحفل تكريم المخرج الكبير محمد خان، في تقليد جديد يقوم به المهرجان هذا العام.

وعلى الجانب الآخر، بدأ العد التنازلي لإغلاق التصويت على الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، والتي وصل عددها إلى 135 فيلما، تتنافس علي جوائز المهرجان المختلفة، وهي جائزة افضل فيلم، والتي تمنح للمخرج وتصل إلى 30 ألف جنيه، لتطوير مشروع فيلم، وجائزة لجنة التحكيم، والتي تصل لـ 15 ألف جنيه بالإضافة إلى دعم تطوير مشروع فيلم، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي، وسيحصل الفائز بها على دعم إنتاجي قيمته 15 ألف جنيه لإنتاج فيلم تسجيلي، بالإضافة إلى جائزتي أحسن ممثل وممثلة، وتكون عبارة عن ورشة إعداد ممثل مع الفنان أحمد كمال، وأيضا جائزة افضل سيناريو، وهي دعم لمشروع سيناريو بقيمة 7000 جنيه، وأحسن تصوير، وقيمتها 7000جنيه، وأخيرا جائزة الجمهور، وجائزتها منحة لدعم تطوير مشروع فيلم بـ 7000جنيه، هذا بالإضافة لجوائز التطبيقات.

وكانت اللجنة التقنية للمهرجان أعلنت في الأول من أكتوبر، مع بداية التصويت على الأفلام، أنه تبين وجود بعض الأفلام تستخدم وسائل غير شرعية للحصول على المزيد من الأصوات، وأنه تم حذف الوسائل الغير شرعية للحصول على الأصوات وسيتم حذف أي أصوات مخالفة مهما كان عددها، بالإضافة إلى توجيه تحذير لمخرج الفيلم، وأنه في حالة تكرارها سيتم حذف الفيلم نفسه من موقع المهرجان.

كما رفضت إدارة المهرجان مجموعة من الأفلام، بعد خضوعها للمعايير الفنية للجنة المشاهدة، وذلك نظراً لتعدد الأفلام المشاركة في المهرجان، حيث لن تتمكن إدارة المهرجان من ذكر أسباب الرفض لكل فيلم، مؤكدين بعض الرسائل التي وصلتهم، أن ما قد يرفض في المهرجان من الممكن أن يقبل مهرجان آخر.

وأكد أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، أن لجنة التحكيم انتهت تقريبا من التوصل إلى النتائج النهائية للمهرجان، وأنه سيتم إعلان الجوائز في حفل الختام الذي سيقام خلال أيام.

وتضم لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج مجدي أحمد علي، في عضويتها كل من، الفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة بشرى، ومدير التصوير محسن أحمد، والسيناريست عزة شلبي، ولطيفة فهمي، عضو المركز الثقافي الفرنسي.

وأضاف رمسيس "إقامة المهرجان هذا العام ضرورية، رغم الأحداث السياسية والأمنية المضطربة التي تشهدها البلاد، حيث واجهتنا مشكلة في اتخاذ القرار، وكنا بين أمرين، إما أن نطلق الدورة الجديدة متأخرة شهراً عن موعدها أو نؤجلها إلى العام المقبل، فاعتمدنا الخيار الأول، لأننا نضع برنامجاً للفائزين ويطبق على مدار العام، وأي تأخير سيجبرنا على تغيير موعد المهرجان أو الانتظار إلى العام المقبل، باعتبار أن جدول الأنشطة للفائزين يمتد حتى موعد الدورة الجديدة''.

وعن تأثير الأحداث التي تشهدها مصر على المهرجان، قال إن إدارة المهرجان كانت تخطط لانفتاح المهرجان أمام شباب السينمائييين من البلاد العربية، وهو ما لم يصبح متاحا؛ لأن الأمر كان يتطلب سفرا إلى أكثر من بلد للتنسيق مع الشركات الفنية فيها".

وأشار المدير الفني للمهرجان إلى أن ''الفكرة موجودة وسيتم تطبيقها في الدورة الثالثة، واكتفينا هذه السنة باستحداث جائزة أفضل تصوير وإطلاق مسابقة لتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة''.

وعن مشاركات الخارج، قال رمسيس إن "المهرجان وصله أفلاما من خارج مصر وبشكل خاص من الهند والبرتغال، إلا أن إدارة المهرجان إضطرت إلى الاعتذار لهم، لأن المسابقات الرسمية للمهرجان هي مسابقات محلية"، وأضاف أن "المهرجان سيقوم بمتابعة ودعم الفائزين، وسيدعمهم خلال جميع مراحل صناعة الأفلام حتي يخرج مشروعهم بشكل احترافي''.

وكانت إدارة المهرجان هذا العام قد قامت بتقديم مجموعة من الورش المصورة بطريقة الفيديو، والتي تقدم ورشة عن كيفية صناعة فيلمك الأول، والتي شارك بها السيناريست محمد أمين راضي، والمخرج أمير رمسيس، ومدير التصوير محمد عبدالرؤوف، والموسيقار خالد حماد، والمونتير وائل فرج، والممثلة عزة محمد.

أما المخرج مجدي أحمد علي، رئيس لجنة التحكيم، فأشار إلى أنه "عندما حضرت اليوم في مهرجان سينما الموبايل، شعرت بأن مصر تتعافى، وإنه لشرف كبير لكل القائمين علي هذا المهرجان، لأنهم يبدأون الخطوة الأولى لإستعادة وجه مصر المشرق على مستوى السينما والثقافة".

وأضاف "خلال العام الماضي كُنت أرصد مئات الأفلام في الشارع المصري من خلال الأحداث اليومية، وأتوقع للمهرجان في هذه الدورة ثراء فني في المحتوى المقدم، لأن ماحدث من أحداث في الشارع المصري تعتبر أفلام كاملة لاتحتاج إلي مونتاج، وأنا متوقع أن ثورة 30 يونيو ستكون محور هذا المهرجان، فنحن لا نسيس السينما، ولكن السينما هي تعبير عن نبض الوطن".

اما الفنانة بشرى، عضو لجنة التحكيم فقالت: "سعيدة باختياري ضمن لجنة تحكيم مهرجان سينما الموبايل في دورته الثانية، لأنها تمثل جيل عظيم وكبير من صُناع السينما في مصر والوطن العربي، وأعتبر نفسي أمثل جيل الشباب في لجنة التحكيم، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة لي كعضوة لجنة تحكيم بعد مهرجان الإسكندرية السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي، وإن مشاركتي الثالثة في هذا المهرجان هي الأقرب لقلبي لأن سينما الموبايل هي الأصدق، بسبب عدم وجود إمكانيات الأفلام السينمائية فيها، وإنها بسيطة وصادقة، كما إنها تتكلم عن مستقبل صناعة السينما في العالم أجمع".

وأضافت "إن الذي يراعيه عضو لجنة تحكيم سينما الموبايل هي أن الافلام المقدمة ذات امكانيات تقنية قليلة، وأن عدد من المتقدين ذوي خبرة قليلة في مجال صناعة الأفلام، وأن لجنة التحكيم متفهمة هذه الأسباب وتتعامل بها مع الأفلام المقدمة".

أما محب رمسيس، مدير أول تطوير أعمال شمال أفريقيا بشركة كوالكوم، الراعي الرئيسى للمهرجان، فقال "في الدورة الأولى من المهرجان لم نكن نتوقع كل هذه النتائج المبهرة التي حصلنا عليها، وهذا دفعنا إلى الاستمرار في نشاطنا وعمل الدورة الثانية من المهرجان رغم الظروف الصعبة التي كادت أن تلغي إقامة المهرجان، وفي هذه الدورة سوف نقوم بتقديم شيء جديد لم نقدمه في الدورة السابقة، وهي إننا قمنا بالربط بين صناعة السينما وتطبيقات الهاتف الذكي التي تُتيح صناعة فيلم الموبايل، فقمنا بعمل مسابقة جديدة لتطبيقات المحمول، سوف تسمح للمطورين بعمل تطبيقات مصرية تخدم صناعة السينما من ناحية، والصناعات المختلفة من ناحية أخرى".

بينما أشار محمد شعبان، المتحدث الرسمي لشركة موبينيل، الراعي البلاتيني للمهرجان "إن هذه هي السنة الثانية التي تقوم شركة موبينيل بدعم المهرجان، وذلك لإيماننا الكبير بأن سينما الموبايل هي المستقبل"، وأكد أن "هناك عديد من المخرجين العُظام بدأو حياتهم الفنية في جراج بكاميرا 8 ملم، وتطور الموضوع بهم حتى حققوا نجاحات عالمية، وإن هدفنا في موبينيل هو تحقيق قصة نجاح ضخمة في مصر، تبدأ من بطاقة البيانات الخاصة بنا "SIM Card"، التي تلهم المستخدم ليحقق نجاحًا عالميًا، حتي يصل إلى لحظة يقول لولا هذه الشريحة لما صنعت هذا النجاح".

بينما أكدت لمياء كامل، المتحدث الرسمي لشركة سوني، الراعي الذهبي للمهرجان "لقد قامت إحدى شركات الأبحاث بعمل دراسة، أثبتت أن 58% من الذين يقومون بشراء الهاتف المحمول يشترونه بسبب الكاميرا الملحقة به، و 44% يقومون بشرائه بسبب خاصية الفيديو، وهذا يدل أن المستهلك العادي يصنع السينما والأفلام خلال يومه العادي".