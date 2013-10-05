غرق 350 فدانًا زراعات في انهيار حوض صرف صحي بسوهاج

تسبب انهيار أحد أحواض تخزين المياه بمحطة تنقية مياه الصرف الصحى، بالظهير الصحراوى الغربي لمدينة طما بمحافظة سوهاج في غرق 350 فدانا من الأراضي المستصلحة بقريتي حاجر مشطا ونزلة عمارة، وقال أحد المضارين إنهم فوجئوا بانهيار الأحواض التي تقع في منطقة مرتفعة عن الزراعات والمساكن، ما تسبب في غرق أراضيهم، وأضاف أن مياه الصرف اندفعت باتجاه الأراضي، وبلغ منسوبها 60 سنتيمتراً، ما تسبب في إزالة الزراعات.أكد المهندس محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الانهيار حدث فى أحد أجناب حوض «الموازنة»، وتصل سعته التخزينية إلى 35 ألف متر مكعب، ما تسبب في اندفاع المياه نحو الأراضي المستصلحة بالمنطقة، مؤكدا أنه سيتم وقف ضخ مياه الصرف للأحواض لحين إصلاح الانهيار، وقال إن شركته تسلمت الأحواض منذ حوالي عام، ومن المفترض أن تتحمل ضغط المياه لمدة 10 سنوات، «لذا ندرس تعويض المضارين عن طريق الشركة المنفذة».وكلّف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، لجنة فنية بالتحقيق في أسباب الحادث، وقال الدكتور علي شريف عبد الفياض، مستشار الوزير لقطاع المرافق، إن «محلب» كلف شركة المقاولون العرب بالتحرك فورا إلى الموقع، وسرعة اتخاذ اللازم، والمساعدة في عمليات الإصلاح، مشيرا إلى أن الوزير على تواصل مستمر مع محافظ سوهاج، للمساعدة في حل المشكلة، وأمر المستشار مصطفى عبد الكريم، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بتشكيل فريق من النيابة العامة بمركزي طما وطهطا للانتقال إلى موقع الحادث، ومعاينة الانهيار، والوقوف على الأضرار الناجمة عنه، ومتابعة التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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