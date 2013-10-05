بالفيديو – 4 قصص لمباريات ألغيت وأعيدت في التاريخ

بعد إلغاء مباراة الأهلي والقطن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يستعرض FilGoal.com أبرز المباريات الملغاة محليا وعالميا وإفريقيا والتي أعيدت بعدها سواء كاملة أو تم استئناف ما تبقى منها.

1 – قنبلة برنابيو

في موسم 2004-2005 تلقى المسؤولون في استاد سانتياجو برنابيو بلاغا بوجود قنبلة أثناء مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والتي كان يتبقى على نهايتها 6 دقائق فقط، واضطر الجميع لمغادرة الملعب وتم إلغاء المباراة التي كانت نتيجتها تشير للتعادل 1-1.

بعدها بأيام تم استئناف الدقائق الـ6 المتبقية، الطريف أنه تم تعيين فاندرلي لوكسمبورجو مدربا لريال مدريد خلفا لريمون سانشيز بين المباراتين والذي قام بتغيير التشكيل وتمكن ريال مدريد من خطف هدف الفوز في الدقيقة 88 عن طريق زيدان من ضربة جزاء.

2 – طوبة زيمبابوي

واحدة من أشهر المباريات في تاريخ الكرة المصرية والتي تسببت في حرمان الفراعنة من الوصول لكأس العالم بطريقة درامية معتادة، انتهت مباراة مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة بفوز أصحاب الأرض 2-1 إلا أن طوبة مجهولة أصابت مدرب زيمبابوي تسببت في إعادة المباراة في ليون.

مباراة الإعادة شهدت سباقا بين لاعبي منتخب مصر في إضاعة الفرص السهلة ولعل الجميع يتذكر كرة مجدي طلبة الشهيرة في تلك المباراة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتتسبب المباراة في تأهل زيمبابوي على حساب مصر.

3 – أمطار الإسماعيلي وسيمبا

في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2001 لعبت الدراما دورا هاما ولكن في صالح الكرة المصرية هذه المرة، الإسماعيلي تغلب على سيمبا التنزاني 2-0 في دور الـ16 من البطولة.. في مباراة العودة انتهى الشوط الأول بتقدم سيمبا 2-0 إلا أن الأمطار الغزيرة تسببت في إيقاف المباراة وإعادتها بعدها بيومين.

في مباراة الإعادة انتهت المباراة بفوز سيمبا بهدف نظيف وصعد الإسماعيلي إلى دور الثمانية مستفيدا من الأمطار التي هطلت على تنزانيا.

4 - الزمالك يستفيد من عطل كهربائي بالسودان

في دور الـ32 من كأس الكؤوس الإفريقية 2001 استفاد الزمالك من عطل كهربائي باستاد الهلال والذي تسبب في إلغاء المباراة بعد تأخر الفريق الأبيض بهدف لتعاد المباراة بعدها ويتمكن الزمالك من تحقيق الفوز بهدف نظيف قبل أن يكرر فوزه في الإياب بنفس النتيجة ليصعد إلى دور الـ16.