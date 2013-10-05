"اليوم السابع": الرئيس يجتمع مع المجلس العسكرى لحماية الأمن القومى

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصل أول اجتماع للرئيس عدلى منصور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة كيفية حماية الأمن القومى، خاصة فى ظل دعوات تنظيم الإخوان المسلمين المحظور لاحتلال الميادين، أولها إفساد احتفالات المصريين بنصر أكتوبر.

كما تنشر الجريدة أول وثائق رسية تكشف عن أخطر قرارات الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل حرب أكتوبر المجيدة.. خطة إغلاق المدارس والأسواق وتوفير22 ألف لتر دم واستخدام مراكز الشباب فى المعركة.

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