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"اليوم السابع": الرئيس يجتمع مع المجلس العسكرى لحماية الأمن القومى

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"اليوم السابع": الرئيس يجتمع مع المجلس العسكرى لحماية الأمن القومى "اليوم السابع": الرئيس يجتمع مع المجلس العسكرى لحماية الأمن القومى

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصل أول اجتماع للرئيس عدلى منصور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة كيفية حماية الأمن القومى، خاصة فى ظل دعوات تنظيم الإخوان المسلمين المحظور لاحتلال الميادين، أولها إفساد احتفالات المصريين بنصر أكتوبر.

كما تنشر الجريدة أول وثائق رسية تكشف عن أخطر قرارات الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل حرب أكتوبر المجيدة.. خطة إغلاق المدارس والأسواق وتوفير22 ألف لتر دم واستخدام مراكز الشباب فى المعركة.

واقرأ فى عدد الغد أيضا...

◄"الببلاوى": الأمن استعاد كثيرا من قوته والاقتصاد بدأ فى التعافى

◄البابا تواضروس يزور مشيخة الأزهر للمرة الأولى

◄الجزء الثالث من مذكرات الجنزورى فى انتظار قرار الجهات السيادية

◄مصرع 4 إرهابيين خلال هجوم على كمين للجيش بطريق الإسماعيلية

◄وزير : لن نحمى التجار الرافضين للتسعيرة الجبرية بالأسواق

◄الجالية المصرية فى لندن تطرد الإخوان من احتفالات أكتوبر

◄نيابة جنوب القاهرة تقرر حبس المتهم بطعن خالد داود 15 يوما

◄3 ملايين موظف بالحكومة يستفيدون من تطبيق الحد الأدنى بـ1200 جنيه

◄حبس "أبو دراع" 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ

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