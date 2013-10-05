بالفيديو .. كهربا يهدر 4 فرص في ملخص لمساته أمام زيورخ

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن أكثر من فرصة للخروج بحصيلة تهديفية كبيرة خلال مباراة فريقه أمام زيورخ يوم السبت.

وحل لوزيرن ضيفا على زيورخ ضمن الجولة الـ11 من الدوري السويسري.

وشارك كهربا في معظم مباريات فريقه الماضية كبديل يدخل الملعب في الشوط الثاني، قبل أن يشارك لأول مرة بشكل أساسي أمام زيورخ.

وسجل لاعب منتخب مصر أول أهدافه مع لوزيرن منذ انضمامه في أغسطس الماضي قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق.

عقب الهدف أهدر كهربا أكثر من فرصة محققة، كان أقربها عندما علت تسديدته مرمى زيورخ بقليل عقب متابعة ركلة جزاء أهدرها فريقه.

وفي الشوط الثاني لم ينجح لاعب إنبي المعار في التسجيل مجددا رغم الفرص الثلاثة التي سنحت له.

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