أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. كهربا يهدر 4 فرص في ملخص لمساته أمام زيورخ

Google+ Print
بالفيديو .. كهربا يهدر 4 فرص في ملخص لمساته أمام زيورخ بالفيديو .. كهربا يهدر 4 فرص في ملخص لمساته أمام زيورخ

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن أكثر من فرصة للخروج بحصيلة تهديفية كبيرة خلال مباراة فريقه أمام زيورخ يوم السبت.

وحل لوزيرن ضيفا على زيورخ ضمن الجولة الـ11 من الدوري السويسري.

وشارك كهربا في معظم مباريات فريقه الماضية كبديل يدخل الملعب في الشوط الثاني، قبل أن يشارك لأول مرة بشكل أساسي أمام زيورخ.

وسجل لاعب منتخب أول أهدافه مع لوزيرن منذ انضمامه في أغسطس الماضي قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق.

عقب الهدف أهدر كهربا أكثر من فرصة محققة، كان أقربها عندما علت تسديدته مرمى زيورخ بقليل عقب متابعة ركلة جزاء أهدرها فريقه.

وفي الشوط الثاني لم ينجح لاعب إنبي المعار في التسجيل مجددا رغم الفرص الثلاثة التي سنحت له.

شاهد ملخص لمسات كهربا من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"