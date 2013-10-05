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مفاوض شيعي يحمل تركيا مسؤولية أي تصعيد لإنهاء مأساة مختطفي أعزاز

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مفاوض شيعي يحمل تركيا مسؤولية أي تصعيد لإنهاء مأساة مختطفي أعزاز مفاوض شيعي يحمل تركيا مسؤولية أي تصعيد لإنهاء مأساة مختطفي أعزاز

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

حمل الشيخ عباس زغيب المكلف من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة قضية المختطفين اللبنانيين في أعزاز، اليوم، تركيا مسؤولية أي تحرك أو تصعيد يكون الهدف منه الضغط لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.

وقال زغيب، في بيان صحفي اليوم، "إن المماطلة من قبل تركيا وعدم جديتها بإنهاء قضية المختطفين اللبنانيين، اعتداء فاضح على ما يمثله الإنسان من قيم إنسانية وأخلاقية ودينية، وانتهاك لكل القوانين".

وأضاف: "لا ننسى أيضا الطيارين التركيين ونحمل مسؤولية معاناتهما لدولتهما ونأمل أن تنتهي قضيتهما بسرعة".

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