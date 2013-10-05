وزير الداخلية الإيراني يناشد دول العالم التعاون مع طهران لمكافحة المخدرات

كتب : أ ش أ منذ -1 دقيقة

ناشد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني، دول العالم بتعزيز التعاون مع بلاده لمكافحة تجارة المخدرات سعيا لتقليل نقلها وإيقافها، وقال رحماني، في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية مساء اليوم، خلال اجتماعه مع قائد شرطة الجزائر اللواء عبد الغني الحامد في طهران: "نتحمل بمفردنا الأعباء الثقيلة لمكافحة تهريب المخدرات من أفغانستان إلى العالم، وندفع في سبيل ذلك ثمنا باهظا".

وأشار رحماني، إلى أن العديد من قوات الأمن والشرطة الإيرانية قتلوا وأصيبوا بجروح في سبيل ذلك، مناشدا جميع الدول بتحمل مسؤولياتها لتحقيق نتائج أفضل في هذا الصدد. ومن الجدير بالذكر أن إيران تقع على طريق رئيسي لتهريب المخدرات يربط بين أفغانستان وأوروبا، فضلا عن دول الخليج العربي.