ضبط 5 محاولات لتهريب 22 كلغ »هيروين« في 3 مطارات

نجحت شرطة أبوظبي بفضل تعاونها الإقليمي والدولي، في ضبط 4 محاولات لتهريب مخدر الهيروين عبر مطارات 3 دول، دبي ومسقط وميلان، فيما تم ضبط عملية خامسة لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين في إحدى إمارات الدولة، وفقاً للعقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

وقال بورشيد: أسهمت المعلومات التي قدّمتها شرطة أبوظبي، أخيراً، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية.

والتي تولّت بدورها إبلاغ السلطات المختصة في إحباط تهريب وترويج مخدرات، تزن 22 كيلو غراماً تقريباً من مخدر الهيروين، باهظ الثمن، تقدّر قيمتها السوقية بأكثر من مليون و500 ألف درهم في حال بيعها بالجملة ونحو 10 ملايين درهم في حال بيعها بشكل مفـرّق "غرامات".

وذكر أنه تم ضبط 5 أشخاص من جنسيات آسيوية وإفريقية، اثنان في مطار دبي، وثالث في مطار مسقط، فيما تم ضبط الرابع في مطار ميلان الدولي، أما الخامس فتم ضبطه ميدانياً بعد تورطه في محاولة ترويج 17 كيلوغراماً ونصف كيلوغرام من السموم المخدرة بإحدى إمارات الدولة.

معلومات ممررة

وتم تمرير معلومات كل واقعة على حدة ضمن جهود التعاون المشترك، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية "الجهة المختصة" تفيد بوجود شبكات في ترويج المخدرات، 4 قضايا تهريب، مروراً عبر مطارات محلية وخليجية ودولية، إضافة إلى قضية خامسة لترويج المخدرات في إحدى الإمارات بالدولة، حيث تعاملت تلك الجهات بحرفية عالية مع ما وردها من معلومات، وكانت النتيجة ضبط مهربي ومروجي المخدرات.

وثمـن العقيد بورشيد، جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، وأجهزة مكافحة المخدرات في إمارة دبي؛ وسلطنة عُمان وجمهورية إيطاليا لتعاونها التام منذ لحظة تمرير المعلومات إليها عبر القنوات الرسمية، حتى لحظة إلقاء القبض على مهربي ومروجي المخدرات.

وإحباط أنشطتهم الإجرامية، متطلعاً في الوقت نفسه إلى تعزيز هذا النوع من التعاون المحلي والإقليمي والدولي، بهدف وقاية وحماية أفراد المجتمعات، والشعوب كافة من انتشار المخدرات.

جهود شرطية

وأوضح العقيد سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، جهود شرطة أبوظبي في تعاملها مع الوقائع الخمس، مشيراً إلى أنها استطاعت في الواقعتين الأولى والثانية محليا تمرير معلومات .

مؤكدة، أسهمت في ضبط مسافريْـن "آسيويين" حاولا تهريب كبسولات من مخدر الهيروين في أحشائهما عبر مطار دبي الدولي، بعد قدومهما من إحدى الدول الآسيوية، حيث خضعا للتفتيش، وتبين أن الأول بلع 118 كبسولة بوزن كيلو و50 غراماً، بينما بلع الآخر 104 كبسولات بوزن 900 غرام.

وذكر العقيد الدرمكي، حول الواقعتين الثالثة والرابعة، أن شرطة أبوظبي أسهمت في القبض على مسافر آسيوي في مطار مسقط العُماني، قادماً هو الآخر من دولة آسيوية، وفي أحشائه 134 كبسولة من مخدر الهيروين، بوزن كيلو و200 غرام تقريباً، فيما تم ضبط مسافر "آسيوي" آخر بحوزته مخدر هيروين بوزن 940 غراماً، حاول تهريبها عبر مطار ميلان الإيطالي قادماً من دولة آسيوية.

وبشأن الواقعة الخامسة الميدانية قال إن شرطة أبوظبي قامت عبر وزارة الداخلية بتمرير معلومات مؤكدة إلى إحدى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات في إحدى إمارات الدولة، بعد تحريات سرية أكدت عزم أحد الأشخاص ترويج كمية كبيرة من السموم المخدرة، أثمرت عن ضبط "إفريقي" محاولاً ترويج 17 كيلوغراما ونصف كيلوغرام من مخدر الهيرون.

وأشار الدرمكي إلى أن المهارات والخبرات التي اكتسبها عناصر مكافحة المخدرات خلال أدائهم لواجبهم حالت دون مرور وترويج تلك السموم المخدرة فضلاً عن استخدام الوسائل الفنية والمساعدات التقنية في عمليات البحث والتحري.