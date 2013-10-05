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بني سويف تحتفل بـ 6 أكتوبر فى ميدان الزراعيين ومركز شباب قرية منقريش

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2013-10-05 20.33.46

احتفل أهالي بنى سويف بنصر السادس من أكتوبر وخرجت الجماهير إلى ميدان الزراعيين أكبر ميادين بنى سويف على الإطلاق وسط دبابات ومدرعات الجيش ورفعوا الأعلام المصرية وسط ضباط الجيش .

وفتح مركز شباب منقريش بمركز بنى سويف أبوابه عقب صلاة العشاء أمام اهالى القرية وقام حسن هنداوى رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بعمل منصة كبيرة وقام أهالى القرية برفع صورًا للفريق أول السيسى .

وقال العمدة حسن هنداوى رئيس مجلس الإدارة إذا كان الرئيس السادات حرر أرض من أيدى اليهود فان الفريق السيسى وخارطة الطريق حررت مصر من نظام استولى على مصر وعلى خيراتها من تنظيم دولى كان يريد أن يحتل مصر لصالح اغراض جماعة عالمية تجعل من مصر موطنًا للإرهاب .

وقام أطفال وسيدات القرية وشبابها برفع صور السيسى ووضعوها على أبواب مركز الشباب بالقرية .

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