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مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر تفجير انتحاري بمنطقة الأعظمية شمال بغداد

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مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر تفجير انتحاري بمنطقة الأعظمية شمال بغداد مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر تفجير انتحاري بمنطقة الأعظمية شمال بغداد

 سقط 20 شخصا بين قتيل وجريح إثر تفجير انتحاري بمنطقة الإعظمية شمالي العاصمة بغداد .

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه مساء اليوم السبت وسط حشد من الزوار المتوجهين لتأدية مراسم زيارة الأمام محمد الجواد بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد مما أدى الى مقتل أربعة من الزوار وإصابة 16 آخرين بجروح .
> وأضاف المصدر أن قوات الأمن سارعت الى منطقة الانفجار وفرضت طوقا أمنيا حوله ،فيما هرعت سيارات الاسعاف لنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائر ة الطب الشرعي .
> يذكر أن العاصمة بغداد شهدت اليوم مقتل ضابط شرطة برتبة عقيد إثر انفجار سيارة مفخخة جنوبي بغداد ،فيما قتل ثلاثة من عناصر الصحوة واصيب أربعة آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش تابعة لهم جنوبي بغداد .

أ ش أ

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