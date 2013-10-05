لهذه اﻷسباب شارك المطرب المغربي المعروف مع الهواة في "The Winner Is"

أمير علي فنان مغربي استطاع أن يجد له مكانة مميزة في الوسط المغربي ، هو معروف أساساً بعزفه البارع على الكمان ، و شارك "سيدتي" في عدد كبير من مبادراتها الإنسانية بكل تطوع ، فوجئ به جمهوره مؤخراً و هو يتبارى مع مجموعة من المواهب خلال برنامج "The Winner Is " سيدتي التقته لمعرفة السبب و كيف لفنان معروف مثله أن يرضى لنفسه بالتنافس مع أسماء مغمورة.

بداية أردنا أن نعرف منه هل مشاركته كانت لدواعي مالية يعيشها ؟ أم ماذا ؟

فكان جوابه كالتالي:

"لا أعيش أزمة مالية يوضح أمير علي ولكن تكلفة العيش ومصاريف الحياة اليومية وانعدام دخل عادي وقار هو سبب مشاركتي في البرنامج من أجل ضمان مستقبل ابنتي، لأن ما أحصل عليه حاليا من مال في المغرب كفنان لا يكفي لتسديد مصاريف دراسة ابنتي مستقبلا وعيشها بالشكل الذي يتمناه كل أب لابنته ، الحقيقة أنني ندمت على عودتي إلى المغرب بعد 26 سنة أمضيتها في أمريكا". وما يحز في النفس أنني لم أتوصل من مكتب حقوق المؤلفين حتى الآن ولو بدرهم واحد.. فهل هذا يشجع الفنان على الاستمرار.. والعطاء!؟

*وما حقيقة هجرتك من جديد إلى أمريكا؟

أنا عائد إلى أمريكا قريبا جدا وقد نادى الرحيل بالفراق، فراق بلدي الذي كنت خير سفير له في بلدان عالمية كثيرة، وحملت رايته بفخر، وأذكر أنه حين كنت بأمريكا كانت تتم دعوتي للمشاركة في مهرجانات المغرب، حيث أحل ضيفا معززاً مكرماً، وأعامل معاملة النجوم، وبأجور جد مشرفة، وتلقيت أجورا أكبر من أجور الفنانين المغاربة المشاركين في هذه المهرجانات ، لكنني عندما عدت إلى المغرب لا أحد أصبح يطرق بابي وأصبحت أعيش بطالة فنية.

*ولكنك شاركت في الدورة الأخيرة من مهرجان موازين؟

هو المهرجان الوحيد فقط في حين أن المغرب ينظم أكثر من 50 مهرجانا سنويا للأسف فالفنانين الأجانب يعاملون كنجوم.. وتصرف لهم أجور خيالية بينما الفنانين المغاربة يقتاتون من الفتات، والمفارقة أنه في حفل فني بلبنان شعرت بحفاوة كبيرة وتقدير من طرف الجميع.

*ولماذا انتظرت وقتا طويلا قبل هذه الخرجة الإعلامية؟

لأنني ضقت درعا من التهميش، ولأنه لا يمكن انتظار عام كامل لأعيش من أجرة حفل فني واحد في السنة.

*ولماذا عدت أصلاً إلى المغرب وأنت تعرف مسبقا واقع حركته الفنية؟

عدت بعدما تزايد عدد مهرجاناته، وحفلاته الفنية العامة والخصوصية وعدت (طمعا) في أن أحظى بتصوير الوصلات الإشهارية، وعدت أولا وأخيرا لأنني عندما كنت مغتربا.. كانت المهرجانات بالمغرب تطلبني.. فقررت أن أكون قريبا من بلدي والنتيجة صدمة لم أتوقعها.. لأنني اكتشفت بأن المشاركة في مهرجان تتوقف على معايير أخرى غير مهنية.. هناك وساطات وزمالة ومعرفة وقرابة.

*وأين (10.000) دولار التي ربحتها؟

(يضحك)..لم آخذها بعد..

*وما هو أول ما ستقوم به بمجرد حصولك على المبلغ؟

سأحزم الحقيبة وأعود بصحبة ابنتي وزوجتي إلى أمريكا.

*ولكن هناك احتمال مشاركتك في نصف نهاية البرنامج؟

هذا ما يتم تداوله حاليا في كواليس البرنامج في حالة إذا ما تم التصويت لي ولكنني بكل صراحة لن أعود..فأنا قنوع بما حصلت عليه من أجل ابنتي.

*وكيف تلقت الزوجة فوزك؟

بالشكر لله.. والدعاء والفرحة، فكلانا يجهد نفسه لتربية ابنتنا وتنشئتها وكما ذكرت سابقا فما حصلت عليه هو من أجل ابنتي.. ومن أجل مستقبلها إن شاء الله.