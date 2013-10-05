«المشروعات السياحية» تشارك في مهرجان الطفل الثاني

أكد صقر البدر مدير ادارة العلاقات العامة والتسويق بالتكليف في شركة المشروعات السياحية على أهمية مشاركة الشركة في رعاية المهرجانات المختلفة وخصوصا المهرجانات التي تخص الاطفال لما لها من دور فعال في كل ما يقدم للطفل من خدمات والاهتمام به وخصوصا الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار البدر الى ان شركة المشروعات السياحية تشارك برعاية بلاتينية وللعام الثاني على التوالي في مهرجان الطفولة الثاني الذي ينظم من قبل شركة ضوى اليادة وشركة ادارة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والذي سيقام خلال الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل وان وزارة التربية هي الراعي الاستراتيجي لهذا المهرجان.

وأضاف البدر ان المهرجان سيتضمن ورش عمل تربوية وندوات ترفيهية وخبرات تعليمية مثل الصحة والتغذية والرياضة التي تهم الأطفال الأصحاء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها الى أن شركة المشروعات السياحية قدمت من قبل نادي الاطفال التفاعلي الذي تبنته ونظمته بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال في المجتمع ليكونوا بين أقرانهم الأسوياء، حيث أعدت خصيصا من أجلهم برامج وفعاليات مشتركة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل مواهبهم العلمية والفنية والحرفية والثقافية، وتعزيز قدراتهم واثراء عقولهم وتدريبهم على الاستقلال والاعتماد على النفس، والتصرف بحكمة بالاضافة الى قضاء أوقات فراغهم بشكل علمي ومفيد خلال العطلة الصيفية وتأهيلهم وتهيئتهم لاستقبال عام دراسي جديد بروح معنوية مرتفعة.