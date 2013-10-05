4 قطاعات في «التربية» شاغرة ستحسم بعد العيد

محمود الموسوي

بعد إعادة تنظيم الهيكل العام لوزارة التربية، من خلال اعتماد ديوان الخدمة المدنية مؤخرا دمج 3 قطاعات في الوزارة تشمل قطاع التخطيط مع قطاع المنشآت، وكذلك دمج التعليم الخاص مع النوعي، ودمج التنمية التربوية مع الانشطة، اصبحت هناك 4 قطاعات في الوزارة شاغرة بانتظار تعيين الوكلاء المساعدين لسد تلك الاماكن وهي: قطاع التعليم العام، وقطاع التعليم الخاص والنوعي، وقطاع الشؤون الادارية، وقطاع التنمية التربوية والانشطة.

وفي السياق ذاته، علمت «الأنباء» من مصادر مقربة من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ان الاسماء التي رفعت الى مجلس الخدمة المدنية من اجل عرضها على مجلس الوزراء لتعيينهم في «التربية» شملت اسماء من داخل وخارج الوزارة، كاشفة انه ضمن الأسماء التي ستكون من خارج الوزارة العميد المساعد السابق للشؤون الطلابية في كلية البنات الجامعية د.طارق الشطي، وكذلك مساعد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة م. يوسف المزروعي، أما من داخل الوزارة فهناك عدة أسماء مطروحة من أبرزهم مديرة منطقة الفروانية التعليمية بدرية الخالدي، ومدير منطقة حولي التعليمية عبدالله الحربي، ومدير ادارة المناهج د.سعود الحربي، ومديرة ادارة التطوير والتدريب عبلة العيسى.

وفي هذا الاطار، أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد في تصريح سابق لها، أن اعتماد أسماء الوكلاء المساعدين في القطاعات الشاغرة في وزارة التربية سيحسم فور عودة وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.نايف الحجرف من اجازته الخاصة بعد عيد الاضحى المبارك.