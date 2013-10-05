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يوسف للاعبي الأهلي: ظروف غريبة

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يوسف للاعبي الأهلي: ظروف غريبة يوسف للاعبي الأهلي: ظروف غريبة

أبدى محمد يوسف المدير الفني للأهلي ثقته في قدرة لاعبي الفريق على التعامل مع الظروف الصعبة في الكاميرون.

الأهلي واجه القطن الكاميروني اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن اللقاء توقف بسبب الظروف الجوية، وقرر الحكم أن تعاد المباراة عصر الأحد.

وذكر الأهلي عبر موقعه الالكتروني أن محمد يوسف حرص على الاجتماع بلاعبي الفريق الأحمر، وتحدث معهم عن ظروف اللقاء.

وقال يوسف للاعبيه: "الظروف غريبة فعلا، وصعبة.. لكني أثق في قدراتكم على التعامل معها والعودة من الكاميرون بنتيجة طيبة".

ويستقبل الأهلي ضيفه الكاميروني في ملعب الجونة بجولة الإياب.

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