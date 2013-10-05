تأخر الطائرة جعل حلقة "عرب جوت تالنت" في غياب "Mister No" بلا "Buzz"

لجنة تحكيم "عرب جوت تالنت" من ثلاثة لتأخر علي جابر .. والمشتركون يهتفون "ما في باز"

كتب : محمد شنح منذ 18 دقيقة

مع بداية التصفية الرابعة من برنامج المواهب "أرب جوت تالنت"، حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث خلي أحد كراسي أعضاء لجنة التحكيم، فالكل بات جاهزا للحلقة، "نجوى كرم، وناصر القصبي وأحمد حلمي"، إلا أن عميد كلية الإعلام بجامعة دبي، والعضو الرئيسي في لجنة التحكيم منذ إنطلاق الموسم الأول، علي جابر، أصبح مؤكدا، بعدما أعلنت مساعدة مدير المسرح في خبرٍ عاجل للمشتركين، أنّ العميد علي جابر سيتأخر اليوم عن حضور الحلقة في الوقت المحدد؛ بسبب تأخير طارئ في رحلته إلى بيروت، أجّل قدومه إلى بيروت لبضعة ساعات، ولكن دون إعلان غيابه التام عن الحلقة.

خبر تأخر علي جابر؛ لظروف طارئة، إن كان حزينا لزملائه في لجنة التحكيم، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت فرحة جماعية التي عاشها المشتركون في الخارج بعد إعلان الخبر، فبدأوا يهتفون "ما في باز"، والتي تحوّلت إلى "هاشتاج" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومعروفٌ عن علي أنّه" Mister No"، وأكثر عضو في اللجنة يلجأ إلى الـ"Buzz" في حال ملّ من الموهبة، أو رأها غير مجدية أو نافعة لأن تكون في البرنامج، ما جعل حلقة اليوم بلا رعب ولا ضغط نفسي على المشتركين.

نجوى كرم فضلت البدء في الحلقة لانتظار المشتركين من الصباح

موقع البرنامج على الإنترنت، أشار إلى أن الفنانة نجوى كرم، أعلنت عن أنّها ستدخل مع زمليها المسرح، ويبدأون تقييم المواهب، والذي سيحصل على 3 نعم سيتأهل تلقائياً إلى مرحلة النصف نهائيات، وعندما يعود علي تُطبّق شروط البرنامج على المشتركين الباقين قائلة: "المشتركون هون من الساعة 6 الصبح لازم نبدأ".