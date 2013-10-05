بالفيديو .. كهربا يسجل أول أهدافه بعد مشوار من نصف الملعب

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن هدفا رائعا لفريقه خلال مباراته أمام زيورخ يوم السبت.

وحل لوزيرن ضيفا على زيورخ ضمن الجولة الـ11 من الدوري السويسري يوم السبت.

وشارك كهربا في معظم مباريات فريقه الماضية كبديل يدخل الملعب في الشوط الثاني، قبل أن يشارك لأول مرة بشكل أساسي أمام زيورخ.

وكافئ كهربا مدربه على ثقته حين سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 34،

وقطع كهربا الكرة في دائرة المنتصف وركض وسط دفاعات زيورخ قبل أن يقطع رقيبه الكرة، لكنها عادت إلى زميله آلان ويس الذي أعطاها لكهربا مرة أخرى فأنفرد بالحارس ووضعها على يمينه.

شاهد الهدف من هنا